Акимат Астаны предоставит жилье семье девочки, потерявший ноги в результате ДТП

Это произошло вечером 2 июня, на одной из улиц столицы автобус попал в ДТП. Он врезался в столб, в результате пострадали 15 человек.
Виноватых определит следствие. У водителя большой опыт, насколько знаю давно работает в этой сфере. Сегодня он находится под следствием. Прошу вас дождаться завершения следствия, определят причину и ответственных конкретно за это действие.
Сотрудники акимата уже навестили пострадавшую, отметил Женис Касымбек. Также он заявил что акимат окажет помощь с жильем.
Официально говорю — жильем семью обеспечим.
Высказался он и по автопарку, которому принадлежит попавший в ДТП автобус. Порядка 700 новых единиц транспорта пришло в город и они качественные, отметил Касымбек. Компания выпускает порядка 5 миллионов подобных автобусов по всему миру, сказал аким.
Ранее акимат Астаны заявил о том, что девочке окажут материальную помощь, это страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 миллионов тенге (38,4 тысячи долларов).
Дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 миллионов тенге (19,6 тысяч долларов).
Родственники девочки создали аккаунт для помощи.