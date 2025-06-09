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Акимат Астаны предоставит жилье семье девочки, потерявший ноги в результате ДТП

АСТАНА, 9 июн — Sputnik. Аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал недавнее ДТП с автобусом, в результате которого 8-летней девочке ампутировали обе ноги.

Источник: instagram.com/help.aluabeken

Это произошло вечером 2 июня, на одной из улиц столицы автобус попал в ДТП. Он врезался в столб, в результате пострадали 15 человек.

Виноватых определит следствие. У водителя большой опыт, насколько знаю давно работает в этой сфере. Сегодня он находится под следствием. Прошу вас дождаться завершения следствия, определят причину и ответственных конкретно за это действие.

сказал аким Астаны

Сотрудники акимата уже навестили пострадавшую, отметил Женис Касымбек. Также он заявил что акимат окажет помощь с жильем.

Официально говорю — жильем семью обеспечим.

сказал Касымбек

Высказался он и по автопарку, которому принадлежит попавший в ДТП автобус. Порядка 700 новых единиц транспорта пришло в город и они качественные, отметил Касымбек. Компания выпускает порядка 5 миллионов подобных автобусов по всему миру, сказал аким.

Ранее акимат Астаны заявил о том, что девочке окажут материальную помощь, это страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 миллионов тенге (38,4 тысячи долларов).

Дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 миллионов тенге (19,6 тысяч долларов).

Родственники девочки создали аккаунт для помощи.