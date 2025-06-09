Волгоградское УФСБ задержало адвоката за махинации с земельными паями

Далее предприимчивый юрист в судебном порядке, используя правоустанавливающие документы (постановления о выделении земельных участков), которые ему предоставили бывшие сельхозработники, оформил право собственности на землю. Имея на руках доверенности, адвокат провел межевание земельных участков. На выделенные в ходе этой процедуры доли также было оформлено право собственности, т.е фактически регистрация была совершена повторно. Вновь образованные земельные участки были выставлены на продажу.