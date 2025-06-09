ФСБ пресекла контрабанду комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17

По данным ведомства, с использованием этих деталей можно было бы восстановить летную годность не менее четырех вертолетов, а их вывоз планировался в том числе на Украину. Группа контрабандистов состояла из шести человек, среди которых были граждане России, Украины и стран Ближнего Востока, а их деятельность координировалась из-за рубежа.