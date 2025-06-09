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ФСБ пресекла контрабанду комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17

ФСБ задержала причастных к организации контрабанды за рубеж комплектующих для российских вертолетов Ми-8 и Ми-17, стоимость которых превышает 400 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в спецслужбе.

ФСБ задержала причастных к организации контрабанды за рубеж комплектующих для российских вертолетов Ми-8 и Ми-17, стоимость которых превышает 400 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в спецслужбе.

По данным ведомства, с использованием этих деталей можно было бы восстановить летную годность не менее четырех вертолетов, а их вывоз планировался в том числе на Украину. Группа контрабандистов состояла из шести человек, среди которых были граждане России, Украины и стран Ближнего Востока, а их деятельность координировалась из-за рубежа.

— Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, — сообщили в ФСБ.

Уточняется, что комплектующие закупались через ряд подконтрольных коммерческих структур у предприятий-изготовителей, передает РИА Новости.

Ранее сотрудники ФСБ накрыли подпольную лабораторию в Подмосковье, в которой очищали драгоценные металлы для последующей контрабанды.