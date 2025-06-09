В Сызрани суд рассматривает дело о покушении на продажу наркотиков

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Ульяновском шоссе был задержан автомобиль Volkswagen, в котором находилась подозреваемая. Полицейские заметили её нервозность и странное поведение, в частности, повышенное внимание к мягкой игрушке. Внутри игрушки обнаружился пакет с 50 свёртками порошка, который экспертиза определила как наркотическое вещество эфедрон массой более 62 граммов.