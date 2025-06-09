В Сызрани суд рассматривает дело о покушении на продажу наркотиков

В Сызрани перед судом предстала 39-летняя местную жительницу, ранее судимую за кражу, обвинили в сбыте наркотиков в крупном размере.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Ульяновском шоссе был задержан автомобиль Volkswagen, в котором находилась подозреваемая. Полицейские заметили её нервозность и странное поведение, в частности, повышенное внимание к мягкой игрушке. Внутри игрушки обнаружился пакет с 50 свёртками порошка, который экспертиза определила как наркотическое вещество эфедрон массой более 62 граммов.
В автомобиле также найдены 16 свёртков с другим наркотическим веществом производным N-метилэфедрона общей массой более 12 граммов. Обыск квартиры подсудимой принес еще 28 свёртков с наркотическими веществами общей массой более 40 граммов.
Следствие установило, что наркотики были приобретены через интернет с целью сбыта через закладку. Однако реализовать план женщина не успела её поймали сотрудники полиции.
Возбуждено уголовное дело, обвиняемую заключили под стражу.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.