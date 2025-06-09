Пресечен контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17

Оценочная стоимость этих компонентов превышает 400 миллионов рублей. Наличие данных комплектующих позволило бы восстановить эксплуатационные характеристики не менее четырех вертолетов. Планировалось, что вывоз будет осуществляться, в том числе, на территорию Украины.