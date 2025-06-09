ТАСС: задержанного в Красноярске мэра Логинова этапируют в Москву

Задержанного по делу о взятке мэра Красноярска Владислава Логинова решили этапировать в Москву для избрания меры пресечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Меру будут избирать в Москве», — заявил собеседник агентства, отметив при этом, что главу города задержали в Красноярске, однако этапируют в российскую столицу.
Ранее в правоохранительных органах региона заявили о задержании Владислава Логинова по делу о взятке. Чиновник занимает пост мэра Красноярска с 2022 года.
Напомним, источник «КП-Красноярска» подтвердил задержание Владислава Логинова, а также сообщил, что сотрудники силовых структур проводили обыски в городской администрации. Кроме того, правоохранители сообщили, что стоит ожидать обращения по данному делу именно от «центрального аппарата».