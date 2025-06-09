ТАСС: задержанного в Красноярске мэра Логинова этапируют в Москву

Напомним, источник «КП-Красноярска» подтвердил задержание Владислава Логинова, а также сообщил, что сотрудники силовых структур проводили обыски в городской администрации. Кроме того, правоохранители сообщили, что стоит ожидать обращения по данному делу именно от «центрального аппарата».