ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Перовской эстакаде в Москве

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Перовской эстакаде в Москве. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в пресс-службе дептранса.
— На Перовской эстакаде произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Движение в сторону шоссе Энтузиастов затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
7 июня в Москве на Ферганской улице произошла авария с участием двух автомобилей и последующим выездом на газон.