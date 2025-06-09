ВС РФ зашли в Днепропетровскую область: карта СВО на Украине 9 июня

В Павлограде поражению подвергся механический завод, а под Одессой уничтожена пусковая позиция реактивных беспилотников. Одновременно взрывы прогремели в Виннице и Тернополе. Официальные представители Минобороны России пока не дали комментариев относительно последних ударов по украинским территориям. Подробнее об атаках на Днепропетровскую область — в материале URA.RU.