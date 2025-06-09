ВС России наступают на территории Днепропетровской области.
Российские вооруженные силы продолжают наносить массированные удары по украинским объектам вторую ночь подряд. В Харькове зафиксированы свыше 50 взрывов, что местные власти назвали самой мощной атакой за весь период конфликта.
В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия, включая завод «Днепропресс», где зарегистрированы более 10 попаданий. Никополь столкнулся с аварийными отключениями электроэнергии после ударов по инфраструктуре.
В Павлограде поражению подвергся механический завод, а под Одессой уничтожена пусковая позиция реактивных беспилотников. Одновременно взрывы прогремели в Виннице и Тернополе. Официальные представители Минобороны России пока не дали комментариев относительно последних ударов по украинским территориям. Подробнее об атаках на Днепропетровскую область — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
Российские войска усиливают наступление в Днепропетровской области.
90-я танковая дивизия «Центр» вошла на территорию Днепропетровской области, подтвердило Минобороны РФ. По данным ведомства, противник потерял свыше 500 боевиков и несколько единиц техники, включая американские и французские образцы.
В числе уничтоженной техники числятся БМП, американский БТР М113, САУ «Paladin» и французская самоходная установка "Caesar. Ранее Сенатор Андрей Клишас заявил о старте активной фазы денацификации Днепропетровской области.
Британское издание The Times считает, что вступление российских войск в Днепропетровскую область стало значимым стратегическим успехом. Данный маневр создает серьезные оперативные сложности для украинской армии, вынужденной одновременно оборонять несколько участков фронта.
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Удары по промышленным объектам.
Российские войска нанесли комбинированный удар по заводу «Днепропресс» в Днепре, используя ракеты и дроны. Данные NASA подтвердили повреждения предприятия.
В Павлограде утренний удар пришелся по механическому заводу, что также зафиксировали системы мониторинга. Снимки из космоса показывают оба объекта с характерными тепловыми отметками повреждений.
Удары по военным объектам в Днепропетровской области.
В результате атак российских сил в Днепропетровске уничтожены два цеха военного производства, передают РИА Новости слова представителя пророссийского подполья Сергей Лебедев. В Павлоградском районе поражены резервы ВСУ и полевые склады у линии фронта. Также ликвидированы две мобильные системы ПВО и пункт управления операторов дронов.
Были уничтожены как минимум два цеха, связанных с военным производством ВСУФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Массированные удары по объектам инфраструктуры.
В Харькове зафиксированы свыше 50 взрывов, что стало самой мощной атакой за весь период конфликта. В Никополе произошли аварийные отключения электроэнергии после ударов по энергосистеме.
Минобороны России пока не прокомментировало последние удары, однако ранее ведомство сообщало о нанесении ударов по военным объектам Украины. Эти действия представлены как ответ на теракты киевского режима.