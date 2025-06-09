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ВС РФ зашли в Днепропетровскую область: карта СВО на Украине 9 июня

Российские вооруженные силы продолжают наносить массированные удары по украинским объектам вторую ночь подряд. В Харькове зафиксированы свыше 50 взрывов, что местные власти назвали самой мощной атакой за весь период конфликта.

ВС России наступают на территории Днепропетровской области.

Российские вооруженные силы продолжают наносить массированные удары по украинским объектам вторую ночь подряд. В Харькове зафиксированы свыше 50 взрывов, что местные власти назвали самой мощной атакой за весь период конфликта.

В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия, включая завод «Днепропресс», где зарегистрированы более 10 попаданий. Никополь столкнулся с аварийными отключениями электроэнергии после ударов по инфраструктуре.

В Павлограде поражению подвергся механический завод, а под Одессой уничтожена пусковая позиция реактивных беспилотников. Одновременно взрывы прогремели в Виннице и Тернополе. Официальные представители Минобороны России пока не дали комментариев относительно последних ударов по украинским территориям. Подробнее об атаках на Днепропетровскую область — в материале URA.RU.

Легенда картыФото: URA.RU.

Российские войска усиливают наступление в Днепропетровской области.

90-я танковая дивизия «Центр» вошла на территорию Днепропетровской области, подтвердило Минобороны РФ. По данным ведомства, противник потерял свыше 500 боевиков и несколько единиц техники, включая американские и французские образцы.

В числе уничтоженной техники числятся БМП, американский БТР М113, САУ «Paladin» и французская самоходная установка "Caesar. Ранее Сенатор Андрей Клишас заявил о старте активной фазы денацификации Днепропетровской области.

Британское издание The Times считает, что вступление российских войск в Днепропетровскую область стало значимым стратегическим успехом. Данный маневр создает серьезные оперативные сложности для украинской армии, вынужденной одновременно оборонять несколько участков фронта.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ зашли в Днепропетровскую область: чем она важна, каковы возможные цели.

Удары по промышленным объектам.

Российские войска нанесли комбинированный удар по заводу «Днепропресс» в Днепре, используя ракеты и дроны. Данные NASA подтвердили повреждения предприятия.

В Павлограде утренний удар пришелся по механическому заводу, что также зафиксировали системы мониторинга. Снимки из космоса показывают оба объекта с характерными тепловыми отметками повреждений.

Удары по военным объектам в Днепропетровской области.

В результате атак российских сил в Днепропетровске уничтожены два цеха военного производства, передают РИА Новости слова представителя пророссийского подполья Сергей Лебедев. В Павлоградском районе поражены резервы ВСУ и полевые склады у линии фронта. Также ликвидированы две мобильные системы ПВО и пункт управления операторов дронов.

Были уничтожены как минимум два цеха, связанных с военным производством ВСУФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.

Массированные удары по объектам инфраструктуры.

В Харькове зафиксированы свыше 50 взрывов, что стало самой мощной атакой за весь период конфликта. В Никополе произошли аварийные отключения электроэнергии после ударов по энергосистеме.

Минобороны России пока не прокомментировало последние удары, однако ранее ведомство сообщало о нанесении ударов по военным объектам Украины. Эти действия представлены как ответ на теракты киевского режима.