В Бурзянском районе Башкирии ввели ограничения на посещение пещеры Шульган-Таш

Эксперты Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), оценивая номинацию наскальных рисунков пещеры для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, настоятельно рекомендовали сократить поток туристов в Шульган-Таш. Согласно их заключению, максимальное число посетителей не должно превышать 1400 человек в день. Однако, по данным сотрудников заповедника, в выходные дни эта цифра регулярно достигает 1800 человек, что стало основанием для введения ограничительных мер.
Руководство заповедника обратилось к потенциальным посетителям с просьбой воздержаться от визитов в пещеру в летние выходные дни. Как пояснил директор заповедника Михаил Косарев, это позволит избежать длительного ожидания в очередях и сохранит средства туристов. Он также предупредил, что в случае превышения установленного лимита часть посетителей будет перенаправлена в расположенный поблизости историко-культурный музейный комплекс, специально созданный для этих целей.
Косарев подчеркнул, что введение ограничений является вынужденной, но необходимой мерой для сохранения уникального культурного наследия. По его словам, вечером сотрудникам заповедника, возможно, придется регулировать поток посетителей, не допуская превышения установленных нормативов.
Музейный комплекс, куда будут направлять избыточный поток туристов, предлагает не менее интересные экспозиции, посвященные истории и культуре региона. Руководство заповедника выразило надежду на понимание со стороны посетителей и готовность сотрудничать в вопросах сохранения уникального памятника древности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.