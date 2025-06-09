В Бурзянском районе Башкирии ввели ограничения на посещение пещеры Шульган-Таш

Эксперты Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), оценивая номинацию наскальных рисунков пещеры для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, настоятельно рекомендовали сократить поток туристов в Шульган-Таш. Согласно их заключению, максимальное число посетителей не должно превышать 1400 человек в день. Однако, по данным сотрудников заповедника, в выходные дни эта цифра регулярно достигает 1800 человек, что стало основанием для введения ограничительных мер.