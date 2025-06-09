ФСБ пресекла вывоз на Украину деталей для вертолетов на более ₽400 млн

Ми-8 и Ми-17 — средние многоцелевые вертолеты, которые применяются для пассажирских и грузовых перевозок. Конструкция Ми-17 в основном такая же, как у Ми-8, с рядом агрегатов и систем от вертолета Ми-14. Внешне Ми-17 отличается от Ми-8 установкой рулевого винта с левой стороны хвостовой балки (вместо правой на Ми-8) и укороченными гондолами двигателей. Максимальная скорость Ми-17 и Ми-8 — 250 км/ч, взлетная масса — 13 тыс. кг, экипаж — три человека.