В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра

«В судебном заседании установлено, что не ранее октября 2021 года двое подсудимых убили амурского тигра в возрасте 6−8 месяцев, используя самозарядное ружьё. После этого сняли шкуру, законсервировали её и хранили в морозильной камере. Затем они привлекли ещё троих соучастников для незаконного хранения, перевозки и продажи шкуры», — говорится в сообщении.