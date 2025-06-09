В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Суд в Приморье назначил от 5 до 5,5 года колонии пятерым местным жителям, которые убили молодого краснокнижного амурского тигра и пытались продать его шкуру гражданину КНР, сообщает краевая прокуратура.
«В судебном заседании установлено, что не ранее октября 2021 года двое подсудимых убили амурского тигра в возрасте 6−8 месяцев, используя самозарядное ружьё. После этого сняли шкуру, законсервировали её и хранили в морозильной камере. Затем они привлекли ещё троих соучастников для незаконного хранения, перевозки и продажи шкуры», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, фигуранты хранили шкуру в разных местах Приморского края до июля 2022 года, после чего продала её гражданину КНР более чем за 1 миллион рублей. Но сделка прошла в рамках оперативно-розыскных мероприятий, и деньги оказались муляжом.
«Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 5,5 лет со штрафом 100 тысяч рублей. Местом отбывания наказания определены исправительная колония общего режима, одному из участников — строгого режима. Также удовлетворён иск прокурора о солидарном взыскании с подсудимых суммы причинённого ущерба, которая составила более 2,4 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает ведомство.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Особи до года считаются тигрятами. −0-