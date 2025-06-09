Избил до полусмерти и лег спать: в Волгограде будут судить мигранта

В Волгограде следствие завершило работу над уголовным делом в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в покушении на убийство женщины. Материалы дела были собраны следственным отделом по Кировскому району Следственного комитета России по Волгоградской области.
Трагический инцидент произошёл вечером 31 декабря 2024 года в квартире женщины, с которой обвиняемый был едва знаком. Во время совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт — женщина отказалась дать ему деньги на очередную покупку спиртного. Разъярённый мужчина напал на потерпевшую и жестоко избил: сначала ударил деревянным табуретом, затем наносил колото-резаные раны ножом, после чего продолжил избиение кулаками. Убедившись, что женщина перестала двигаться, злоумышленник остановился и даже улёгся спать.
Однако несмотря на полученные травмы, включая серьёзные повреждения головы, грудной клетки с проникающим ранением и переломы конечностей, женщина пришла в себя и самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Именно своевременное вмешательство врачей позволило ей выжить.
Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.