Доигралась на бирже: 53-летняя самарчанка отдала мошеннику 133 тысячи рублей

Жертвой афериста стала контролер колбасного производства. Инцидентом занималась полиция Красноглинского района.
В региональном главке уточнили: незнакомец позвонил 53-летней местной и предложил заработать на бирже. Далее неизвестный завел на ее имя счет на профильном сайте.
За 20 дней женщина закинула туда 133 тыс. рублей. Позже решила вывести деньги, но указанный для этого код от собеседника оказался неверным. Самарчанка поняла, что стала жертвой мошенника. Возбуждено уголовное дело.
А в Сызрани пенсионер оформил кредит и перевел мошенникам 320 тыс. рублей.
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