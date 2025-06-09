Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доигралась на бирже: 53-летняя самарчанка отдала мошеннику 133 тысячи рублей

Жертвой афериста стала контролер колбасного производства. Инцидентом занималась полиция Красноглинского района.

Качество жизни в вашем регионе

Жертвой афериста стала контролер колбасного производства. Инцидентом занималась полиция Красноглинского района.

В региональном главке уточнили: незнакомец позвонил 53-летней местной и предложил заработать на бирже. Далее неизвестный завел на ее имя счет на профильном сайте.

За 20 дней женщина закинула туда 133 тыс. рублей. Позже решила вывести деньги, но указанный для этого код от собеседника оказался неверным. Самарчанка поняла, что стала жертвой мошенника. Возбуждено уголовное дело.

А в Сызрани пенсионер оформил кредит и перевел мошенникам 320 тыс. рублей.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.