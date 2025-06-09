Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове лиса стала причиной ДТП: Как страна ежегодно теряет в дорожных происшествиях больше 200 человек и 450 млн долларов

Речь идет о медицинских расходах, реабилитации и социальных пособиях, которые оплачивает государство.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 9 июня на трассе Бельцы — Кишинёв, недалеко от села Бэнешты, произошла авария.

Водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать наезда на внезапно выскочившую на дорогу лису, съехал с проезжей части примерно на 20 метров.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

А между тем…

Молдова ежегодно теряет 450 миллионов долларов из-за ДТП.

Данные представлены в новой Нацпрограмме безопасности дорожного движения на 2025−2030 годы.

В прошлом году ДТП стали причиной 209 смертей и более 2300 травм, при этом стоимость одной смерти оценивается почти в 95 000 долларов, в то время как серьезные травмы добавили сотни миллионов к счету, оплачиваемому налогоплательщиками.

Речь о медицинских расходах, реабилитации и социальных пособиях, которые оплачивает государство.