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На Урале онколога приговорили к 2 годам ограничения свободы за смерть пациента

Ашым Уулу Талантбек отправил человека с кардиостимулятором на магнитно-резонансную томографию.

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Источник: прокуратура Свердловской области

В Карпинске вынесли приговор врачу-онкологу Ашым Уулу Талантбеку за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в мае 2023 года специалист направил пациента с кардиостимулятором на магнитно-резонансную томографию. В результате процедуры человек скончался.

— В терапевтическом отделении Краснотурьинской городской больницы потерпевшему проведена противопоказанная ему процедура магнитно-резонансной томографии, приведшая к нарушению сердечного ритма и смерти последнего в помещении данного медицинского учреждения, — отмечается в заявлении ведомства.

Осужденный вину не признал. Карпинский городской суд назначил врачу наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Ему также запретили заниматься врачебной деятельностью на 3 года.