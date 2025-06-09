На Урале онколога приговорили к 2 годам ограничения свободы за смерть пациента

В Карпинске вынесли приговор врачу-онкологу Ашым Уулу Талантбеку за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в мае 2023 года специалист направил пациента с кардиостимулятором на магнитно-резонансную томографию. В результате процедуры человек скончался.
— В терапевтическом отделении Краснотурьинской городской больницы потерпевшему проведена противопоказанная ему процедура магнитно-резонансной томографии, приведшая к нарушению сердечного ритма и смерти последнего в помещении данного медицинского учреждения, — отмечается в заявлении ведомства.
Осужденный вину не признал. Карпинский городской суд назначил врачу наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Ему также запретили заниматься врачебной деятельностью на 3 года.