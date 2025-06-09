В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщали, что в Казачинском районе судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10−15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и сейчас частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего.