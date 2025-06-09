В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна

КРАСНОЯРСК, 9 июн — РИА Новости. Разлив топлива из получившего пробоину судна в Красноярском крае увеличился с 15 до 30 тонн, в районе объявлен режим ЧС, сообщил глава Казачинского муниципального образования Юрий Озерских.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщали, что в Казачинском районе судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10−15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и сейчас частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего.
«Вчера на Казачинских порогах произошёл инцидент с речным судном — оно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива… На территории нашего района введён режим чрезвычайной ситуации», — написал Озерских в своем Telegram-канале.
По его словам, угрозы для жителей района нет. При этом существует опасность для местной флоры и фауны.
«Казачинские пороги — опасный для судоходства участок, и подобные происшествия ожидаемы. Значит, существуют технологии ликвидации разливов и отработаны механизмы реагирования, включая работу специалистов Енисейского пароходства. Каждый занят своим делом», — отметил глава района.