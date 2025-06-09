Ранее судимый житель Иркутска ограбил пенсионерку и сбежал

Житель Иркутска ограбил пенсионерку в Ленинском округе накануне, 8 июня, в вечернее время. 84-летняя женщина обратилась в отдел полиции и рассказала правоохранителям, что находилась на улице Баумана, где к ней подошел неизвестный, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, после завершения диалога злоумышленник сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку с крестиком и скрылся с места происшествия. В короткие сроки оперативники задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 26-летний горожанин. Мужчина не стал отрицать свою вину и раскаялся в содеянном.
В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Принимаются меры к изъятию похищенного имущества.
Ранее агентство сообщало, что в Братске по горячим следам задержали ограбившего пенсионерку мужчину. В дежурную часть отдела полиции Братска поступило телефонное сообщение от 80-летней женщины. Пенсионерка сообщила, что днем неизвестный мужчина зашел вместе с ней в подъезд дома на улице Депутатской, где напал на нее и украл сумку, в которой находились личные вещи и 3 тысячи рублей.