Ранее судимый житель Иркутска ограбил пенсионерку и сбежал

Ранее агентство сообщало, что в Братске по горячим следам задержали ограбившего пенсионерку мужчину. В дежурную часть отдела полиции Братска поступило телефонное сообщение от 80-летней женщины. Пенсионерка сообщила, что днем неизвестный мужчина зашел вместе с ней в подъезд дома на улице Депутатской, где напал на нее и украл сумку, в которой находились личные вещи и 3 тысячи рублей.