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Ранее судимый житель Иркутска ограбил пенсионерку и сбежал

Оперативники задержали злоумышленника в кратчайшие сроки.

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Источник: ГУ МВД

Житель Иркутска ограбил пенсионерку в Ленинском округе накануне, 8 июня, в вечернее время. 84-летняя женщина обратилась в отдел полиции и рассказала правоохранителям, что находилась на улице Баумана, где к ней подошел неизвестный, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, после завершения диалога злоумышленник сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку с крестиком и скрылся с места происшествия. В короткие сроки оперативники задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 26-летний горожанин. Мужчина не стал отрицать свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Принимаются меры к изъятию похищенного имущества.

Ранее агентство сообщало, что в Братске по горячим следам задержали ограбившего пенсионерку мужчину. В дежурную часть отдела полиции Братска поступило телефонное сообщение от 80-летней женщины. Пенсионерка сообщила, что днем неизвестный мужчина зашел вместе с ней в подъезд дома на улице Депутатской, где напал на нее и украл сумку, в которой находились личные вещи и 3 тысячи рублей.