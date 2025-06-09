Рецидивист удерживал свою сожительницу на балконе, приставив ей нож к горлу

Установлено, что пара проживает совместно около пяти лет и воспитывает двоих детей. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности — в его биографии есть судимости за кражу, грабёж и убийство. Последний срок он начал отбывать в 2012 году, освободился лишь в 2020-м. По одной из версий, причиной захвата женщины в заложники могла стать ревность, однако следствие рассматривает и другие возможные мотивы произошедшего.