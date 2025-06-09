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Рецидивист удерживал свою сожительницу на балконе, приставив ей нож к горлу

Сейчас мужчина задержан.

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Источник: Аргументы и факты

Ранее судимый мужчина взял в заложники свою сожительницу на балконе, прикладывая ей нож к горлу, сообщает «Инфо24» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.

Инцидент случился в Каменске-Уральском Свердловской области в квартире на улице Каменской. Утром 7 июня в полицию поступила информация о том, что сожитель женщины 1996 года рождения подверг её избиению. Уточняется, что мужчина известен в определённых кругах под прозвищем Гаврик.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина удерживает свою сожительницу против её воли. Он отказался впустить правоохранителей в квартиру, несколько раз выходил на балкон вместе с женщиной и прикладывал нож к её горлу.

В какой-то момент женщине удалось воспользоваться удобной возможностью — она открыла дверь и выбежала из квартиры. Мужчина попытался её остановить, но в этот момент был задержан полицией.

Установлено, что пара проживает совместно около пяти лет и воспитывает двоих детей. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности — в его биографии есть судимости за кражу, грабёж и убийство. Последний срок он начал отбывать в 2012 году, освободился лишь в 2020-м. По одной из версий, причиной захвата женщины в заложники могла стать ревность, однако следствие рассматривает и другие возможные мотивы произошедшего.