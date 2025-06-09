В Омске конфликт бывших возлюбленных закончился ранением в грудь

В омскую полицию поступил сигнал из медицинского учреждения о поступлении 54-летнего пациента с ранением груди. Установлено, что травма была получена мужчиной во время конфликта, возникшего во время употребления спиртных напитков с его бывшей сожительницей возрастом 57 лет.
Первоначально сообщалось, что причиной конфликта стала ревность. Мужчина угрожал своей бывшей возлюбленной инструментом-гвоздодёром, в ответ женщина нанесла ему удар ножом в грудную клетку. После инцидента потерпевшая незамедлительно связалась с общим знакомым пострадавшего, который немедленно вызвал медиков. Выяснилось, что фигурантка дела жила вместе с жертвой в течение 12 лет, однако пара рассталась три года назад. Их воссоединение оказалось роковым и привело к таким последствиям.
Использованный нож изъят следствием и приобщен к уголовному делу как вещественное доказательство. Следственный отдел полиции № 9 регионального управления МВД возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Было установлено, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности: в 2005 году её осудили за угрозу убийством.