В Омске конфликт бывших возлюбленных закончился ранением в грудь

Первоначально сообщалось, что причиной конфликта стала ревность. Мужчина угрожал своей бывшей возлюбленной инструментом-гвоздодёром, в ответ женщина нанесла ему удар ножом в грудную клетку. После инцидента потерпевшая незамедлительно связалась с общим знакомым пострадавшего, который немедленно вызвал медиков. Выяснилось, что фигурантка дела жила вместе с жертвой в течение 12 лет, однако пара рассталась три года назад. Их воссоединение оказалось роковым и привело к таким последствиям.