ФСБ показала детали для Ми-8 и Ми-17, которые пытались вывезти из страны

ФСБ показала видеоролик, на котором видны комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые группа из шести человек пыталась вывезти на Украину. По оценкам специалистов, их бы хватило, чтобы восстановить летную годность четырех вертолетов. Стоимость запчастей составляет около 400 млн руб.