В Башкирии в аварии легковушек пострадали трое человек, в их числе подросток

По информации ведомства, на 52 км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки водитель «Skoda Octavia» лоб в лоб влетел в «Subaru Forester». После удара первая иномарка загорелась. Уточняется, что в ДТП пострадали оба водителя, а также 15-летний подросток, находившийся в салоне «Skoda Octavia».