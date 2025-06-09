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В Башкирии в аварии легковушек пострадали трое человек, в их числе подросток

Три человека пострадали в ДТП с загоревшейся иномаркой в Башкирии.

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Источник: Комсомольская правда

В Давлекановском районе Башкирии произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Подробности аварии рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на 52 км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки водитель «Skoda Octavia» лоб в лоб влетел в «Subaru Forester». После удара первая иномарка загорелась. Уточняется, что в ДТП пострадали оба водителя, а также 15-летний подросток, находившийся в салоне «Skoda Octavia».

По факту аварии начато разбирательство.

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