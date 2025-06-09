В Башкирии в аварии легковушек пострадали трое человек, в их числе подросток

В Давлекановском районе Башкирии произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Подробности аварии рассказали в республиканской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, на 52 км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки водитель «Skoda Octavia» лоб в лоб влетел в «Subaru Forester». После удара первая иномарка загорелась. Уточняется, что в ДТП пострадали оба водителя, а также 15-летний подросток, находившийся в салоне «Skoda Octavia».
По факту аварии начато разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.