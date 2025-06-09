Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские приставы заставили недобросовестного подрядчика заменить 2 раковины

Нарушитель доставил заказчику бетонные изделия с дефектами.

Качество жизни в вашем регионе

Нарушитель доставил заказчику бетонные изделия с дефектами. Подробностями поделились представители областного ГУ ФССП.

Организация заключила с подрядчиком договор на поставку двух раковин. В итоге привезли некачественные. Руководство предприятия потребовало заменить брак, но предприниматель проигнорировал его.

Позже фирма обратилась в суд. Далее материалы передали приставам Ленинского района города. Правоохранители взыскали с нарушителя исполнительский сбор, запретили регистрационные действия в отношении авто и ограничили выезд из РФ.

После этого подрядчик привез новые бетонные раковины. А до этого сотрудники ФССП заставили владельца продуктового ларька освободить участок.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.