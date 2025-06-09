Самарские приставы заставили недобросовестного подрядчика заменить 2 раковины

Нарушитель доставил заказчику бетонные изделия с дефектами. Подробностями поделились представители областного ГУ ФССП.
Организация заключила с подрядчиком договор на поставку двух раковин. В итоге привезли некачественные. Руководство предприятия потребовало заменить брак, но предприниматель проигнорировал его.
Позже фирма обратилась в суд. Далее материалы передали приставам Ленинского района города. Правоохранители взыскали с нарушителя исполнительский сбор, запретили регистрационные действия в отношении авто и ограничили выезд из РФ.
После этого подрядчик привез новые бетонные раковины. А до этого сотрудники ФССП заставили владельца продуктового ларька освободить участок.
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