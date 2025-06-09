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«На колени встал!»: в Канске дети жестоко избили сверстника (видео)

В телеграм-канале «Подслушано в Канске» появился ролик, на котором видно, как несовершеннолетние жестоко избивают своего сверстника.

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В телеграм-канале «Подслушано в Канске» появился ролик, на котором видно, как несовершеннолетние жестоко избивают своего сверстника.

Дети приказывают мальчику встать на колени, а когда он не подчиняется, начинают бить его руками по телу и голове. Ребенок плачет. В конце ролика видно, что он лежит на земле и кричит, пока его неприятели наносят ему удары ногами.

После всех издевательств мальчик становится перед обидчиками на колени. Происходящее на телефон также снимают дети.

По данным телеграм-канала, драка с участием несовершеннолетних произошла в Северо-Западном микрорайоне. В пресс-службе краевой полиции Newslab сообщили, что все случилось 10 мая. После инцидента мать пострадавшего 11-летнего ребенка сразу же обратилась в дежурную часть. Началась проверка, стражи порядка установили участников конфликта. Ими оказались 11-летняя девочка и двое подростков 14 лет, обучающиеся в одной образовательной организации с потерпевшим. Ранее никто из детей в поле зрения правоохранительного ведомства не оказывался.

По итогам проверки девочка и один из 14-летних школьников были поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Второго участника происшествия поставили на внутришкольный учет.