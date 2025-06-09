«На колени встал!»: в Канске дети жестоко избили сверстника (видео)

По данным телеграм-канала, драка с участием несовершеннолетних произошла в Северо-Западном микрорайоне. В пресс-службе краевой полиции Newslab сообщили, что все случилось 10 мая. После инцидента мать пострадавшего 11-летнего ребенка сразу же обратилась в дежурную часть. Началась проверка, стражи порядка установили участников конфликта. Ими оказались 11-летняя девочка и двое подростков 14 лет, обучающиеся в одной образовательной организации с потерпевшим. Ранее никто из детей в поле зрения правоохранительного ведомства не оказывался.