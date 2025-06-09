CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили

Ранее местные власти сообщали, что в американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, на его борту было от 16 до 20 человек, некоторых пострадавших доставили в больницы.
По данным CNN, на борту самолета находились порядка 20 человек.
«Никто не погиб в результате аварии рядом с Региональным аэропортом Туллахомы», — говорится в сообщении.
По словам представителя городских властей Лайла Рассела, госпитализировали в общей сложности четырех человек. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте. Как добавил чиновник, в результате крушения никто на земле не пострадал.
В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование инцидента.