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CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Все люди, которые находились на борту самолета, упавшего 8 июня в американском штате Теннесси, выжили, сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти города Туллахома.

Ранее местные власти сообщали, что в американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, на его борту было от 16 до 20 человек, некоторых пострадавших доставили в больницы.

По данным CNN, на борту самолета находились порядка 20 человек.

«Никто не погиб в результате аварии рядом с Региональным аэропортом Туллахомы», — говорится в сообщении.

По словам представителя городских властей Лайла Рассела, госпитализировали в общей сложности четырех человек. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте. Как добавил чиновник, в результате крушения никто на земле не пострадал.

В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование инцидента.