В Иркутске мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепь

В Иркутске на улице Баумана неизвестный мужчина подбежал к 84-летней женщине и сорвал с ее шеи золотую цепь с крестиком. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по региону, пенсионерка вначале пообщалась со злоумышленником, разойдясь, он подбежал к потерпевшей сзади.