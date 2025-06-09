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В Иркутске мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепь

К 84-летней женщине неизвестный подбежал со спины.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Баумана неизвестный мужчина подбежал к 84-летней женщине и сорвал с ее шеи золотую цепь с крестиком. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по региону, пенсионерка вначале пообщалась со злоумышленником, разойдясь, он подбежал к потерпевшей сзади.

— Оперативки в тот же день задержали подозреваемого, им оказался 26-летний местный житель. Ранее он уже был судим. Свою вину он полностью признал, — уточнили полицейские.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «грабеж». Похищенную цепочку вскоре вернут владелице.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что за выходные в лесах Иркутской области потушили 13 пожаров.