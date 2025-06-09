Молодая почтальон проиграла в казино пенсии минчан

На скамье подсудимых оказалась 22-летняя минчанка, работавшая специалистом по почтовой деятельности в отделении почтовой связи Партизанского района. В ноябре 2024-о почтальонка, введя в компьютерную систему ложные сведения, за несколько раз похитила почти 3038 белорусских рублей. Для этого фигурантка внесла в компьютерную систему ложные сведения о якобы внесении в кассу наличных и выдаче почтовых отправлений. Еще она оформила подложные расписки о получении денежных переводов, пенсий, пособий и других социальных выплат.
— Присвоенные деньги злоумышленница потратила на ставки в онлайн-казино, — прокомментировали в прокуратуре.
Кража раскрылась, когда минчане пришли за деньгами на почту, а им сказали, что выплаты уже были произведены. Нечистую на руку почтальонку быстро раскрыли. Фигурантка призналась и раскаялась в содеянном, а также возместила причиненный ущерб.
Суд признал ее виновной в присвоении имущества лицом, которому оно вверено (ч.1 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил на 2 года к лишению права занимать должности, связанные с приемом, учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, а также штрафу 100 базовых величин (4200 белорусских рублей в июне 2025-го).