Молодая почтальон проиграла в казино пенсии минчан

На скамье подсудимых оказалась 22-летняя минчанка, работавшая специалистом по почтовой деятельности в отделении почтовой связи Партизанского района. В ноябре 2024-о почтальонка, введя в компьютерную систему ложные сведения, за несколько раз похитила почти 3038 белорусских рублей. Для этого фигурантка внесла в компьютерную систему ложные сведения о якобы внесении в кассу наличных и выдаче почтовых отправлений. Еще она оформила подложные расписки о получении денежных переводов, пенсий, пособий и других социальных выплат.