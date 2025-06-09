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Санавиация доставила в Уфу пострадавших в ДТП детей

Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, бригада скорой помощи экстренно доставила двух детей, 6 и 8 лет, в Дюртюлинскую районную больницу после аварии.

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Источник: Минздрав РБ, телеграм

Маленькие пациенты поступили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Медики оказали им первую помощь, провели компьютерную томографию головного мозга и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние детей стабилизировалось, но учитывая серьезность полученных травм, было принято решение о переводе их в республиканскую детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения. В сопровождении медбригады их быстро и безопасно транспортировали в РДКБ, где им сейчас оказывают специализированную помощь.