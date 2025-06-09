Санавиация доставила в Уфу пострадавших в ДТП детей

Состояние детей стабилизировалось, но учитывая серьезность полученных травм, было принято решение о переводе их в республиканскую детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения. В сопровождении медбригады их быстро и безопасно транспортировали в РДКБ, где им сейчас оказывают специализированную помощь.