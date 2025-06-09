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В Самаре оштрафовали инженера КНПЗ, причастного к коммерческому подкупу

Мужчина отвечал за технический надзор на нефтеперерабатывающем предприятии.

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Алексей Шестаков отвечал за технический надзор на нефтеперерабатывающем предприятии. Подробностями поделились представители регионального УФСБ.

С 2018-го по 2024 год инженер не раз получал деньги от представителей подрядных компаний за согласование пропуска спецтехники без техоценки. Речь идет в том числе о грузоподъемных механизмах. Всего «заработал» 1,9 млн рублей.

Деньги потратил по своему усмотрению. Но потом обо всем узнали правоохранители. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по факту коммерческого подкупа.

Материалы передали в Куйбышевский районный суд города. Оштрафовал злоумышленника на 5 млн рублей и запретил трудиться в профильной сфере. Приговор вступил в законную силу.

До этого в столице губернии фирму «Проектное бюро» обязали выплатить 500 тыс. рублей за подкуп.

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