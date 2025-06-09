Шесть человек задержали в Москве за обман более 20 граждан на 21 млн руб. под предлогом инвестирования

«Группу лжеинвесторов задержали в Москве мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве. Предварительно установлено, что злоумышленники создали фирму и от ее имени привлекали денежные средства граждан, обещая высокий доход от вложений в ценные бумаги. Своих жертв аферисты находили на онлайн-платформах по поиску работы. Соискателей приглашали в офисы, местоположение которых неоднократно менялось. Они располагались в Москве на ул. Ленинская Слобода, Дербеневской набережной, а также Варшавском шоссе. Клиентам обещали, что они станут профессиональными и успешными инвесторами, убеждали размещать деньги на определенной брокерской площадке или же проходить платные обучающие программы. Введенные в заблуждение потерпевшие передавали мошенникам свои сбережения, некоторые брали для этого кредиты. В действительности деньги после конвертации в криптовалюту направлялись на счет одного из фигурантов. В настоящее время количество потерпевших от противоправной деятельности злоумышленников составляет 21 человек, предварительный ущерб — свыше 21 млн руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали шестерых подозреваемых — пятерых мужчин в возрасте от 21 до 31 года и 24-летнюю женщину», — рассказала Волк.
Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам проживания злоумышленников. В рамках этих мероприятий были изъяты мобильные телефоны, в которых содержатся сведения, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
По данным фактам следователем УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которые соединены в одно производство. Суд избрал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные были оставлены под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают все эпизоды преступной деятельности злоумышленников.