Шесть человек задержали в Москве за обман более 20 граждан на 21 млн руб. под предлогом инвестирования

«Группу лжеинвесторов задержали в Москве мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве. Предварительно установлено, что злоумышленники создали фирму и от ее имени привлекали денежные средства граждан, обещая высокий доход от вложений в ценные бумаги. Своих жертв аферисты находили на онлайн-платформах по поиску работы. Соискателей приглашали в офисы, местоположение которых неоднократно менялось. Они располагались в Москве на ул. Ленинская Слобода, Дербеневской набережной, а также Варшавском шоссе. Клиентам обещали, что они станут профессиональными и успешными инвесторами, убеждали размещать деньги на определенной брокерской площадке или же проходить платные обучающие программы. Введенные в заблуждение потерпевшие передавали мошенникам свои сбережения, некоторые брали для этого кредиты. В действительности деньги после конвертации в криптовалюту направлялись на счет одного из фигурантов. В настоящее время количество потерпевших от противоправной деятельности злоумышленников составляет 21 человек, предварительный ущерб — свыше 21 млн руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали шестерых подозреваемых — пятерых мужчин в возрасте от 21 до 31 года и 24-летнюю женщину», — рассказала Волк.