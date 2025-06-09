Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казачинском районе из-за аварии на Енисее ввели режим ЧС

В Енисей попали тонны нефтепродуктов.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Соцсети

В Казачинском районе введен режим ЧС из-за разлива дизельного топлива в реке. Об этом сообщил глава района Юрий Озерских.

«Вчера на Казачинских порогах произошёл инцидент с речным судном — оно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива», — написал Озерских в Telegram-канале.

В связи с инцидентом на территории Казачинского района введен режим ЧС. На месте со вчерашнего дня работают все службы и надзорные органы, а также районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

Глава района отметил, нефтяное пятно достигло берегов Пискуновки и Момотово.

Местным жителям рекомендуют ограничить свое пребывание в акватории Енисея.

«Угрозы для жителей нашего района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны, с которой и предстоит бороться специалистам», — отметил Озерских.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате разлива дизтоплива в Енисей попало 15 тонн нефтепродуктов.