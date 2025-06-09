В Казачинском районе из-за аварии на Енисее ввели режим ЧС

В Казачинском районе введен режим ЧС из-за разлива дизельного топлива в реке. Об этом сообщил глава района Юрий Озерских.
«Вчера на Казачинских порогах произошёл инцидент с речным судном — оно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива», — написал Озерских в Telegram-канале.
В связи с инцидентом на территории Казачинского района введен режим ЧС. На месте со вчерашнего дня работают все службы и надзорные органы, а также районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.
Глава района отметил, нефтяное пятно достигло берегов Пискуновки и Момотово.
Местным жителям рекомендуют ограничить свое пребывание в акватории Енисея.
«Угрозы для жителей нашего района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны, с которой и предстоит бороться специалистам», — отметил Озерских.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате разлива дизтоплива в Енисей попало 15 тонн нефтепродуктов.