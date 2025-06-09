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Бык затоптал мужчину в Речицком районе

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Бык причинил телесные повреждения пенсионеру в Речицком районе, в результате чего мужчина скончался, об том сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, инцидент произошел в апреле.

Мужчина присматривал за принадлежащим ему крупным рогатым скотом, и в какой-то момент на него напал бык.

Родственники увидели, как животное бодает лежащего на земле мужчину. Они отогнали быка и вызвали скорую медицинскую помощь.

Пенсионер скончался в больнице, не приходя в сознание.

Судебные медики установили, что смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмы тела. Зафиксированы множественные переломы ребер с двух сторон, кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, а также разрывы обоих легких, подкожная эмфизема (наличие воздуха в мягких тканях), двусторонний гемопневмоторакс (наличие воздуха и крови в плевральных полостях), которые образовались от рогов и копыт быка.