Бык затоптал мужчину в Речицком районе

По данным ведомства, инцидент произошел в апреле.
Мужчина присматривал за принадлежащим ему крупным рогатым скотом, и в какой-то момент на него напал бык.
Родственники увидели, как животное бодает лежащего на земле мужчину. Они отогнали быка и вызвали скорую медицинскую помощь.
Пенсионер скончался в больнице, не приходя в сознание.
Судебные медики установили, что смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмы тела. Зафиксированы множественные переломы ребер с двух сторон, кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, а также разрывы обоих легких, подкожная эмфизема (наличие воздуха в мягких тканях), двусторонний гемопневмоторакс (наличие воздуха и крови в плевральных полостях), которые образовались от рогов и копыт быка.