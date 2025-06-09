Бык затоптал мужчину в Речицком районе

Судебные медики установили, что смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмы тела. Зафиксированы множественные переломы ребер с двух сторон, кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, а также разрывы обоих легких, подкожная эмфизема (наличие воздуха в мягких тканях), двусторонний гемопневмоторакс (наличие воздуха и крови в плевральных полостях), которые образовались от рогов и копыт быка.