36 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки на левом берегу Воронежа

Пылала однокомнатная квартира. Сообщение о возгорании пожарным поступило в третьем часу ночи. Когда спасатели прибыли к дому № 105 по улице Щорса, огонь уже объял 33 квадратных метра. Сотрудникам МЧС пришлось выводить шесть человек в масках спасаемого, еще 30 жильцов эвакуировались самостоятельно. На ликвидацию пожара потребовалось около 40 минут, на месте работали 16 человек и четыре единицы техники. О причинах пожара пока информации нет.