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36 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки на левом берегу Воронежа

Пожар произошел на улице Щорса сегодня ночью, 9 июня.

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Пылала однокомнатная квартира. Сообщение о возгорании пожарным поступило в третьем часу ночи. Когда спасатели прибыли к дому № 105 по улице Щорса, огонь уже объял 33 квадратных метра. Сотрудникам МЧС пришлось выводить шесть человек в масках спасаемого, еще 30 жильцов эвакуировались самостоятельно. На ликвидацию пожара потребовалось около 40 минут, на месте работали 16 человек и четыре единицы техники. О причинах пожара пока информации нет.

Напомним, что сегодня утром в Воронеже загорелся автобус № 26. Транспорт вспыхнул на ходу, водитель вывел пассажиров и отогнал автобус в безопасное место.