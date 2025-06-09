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В Ростовской области черные финансисты незаконно перевели более 512 млн рублей

Пять человек задержали в Ростовской области за махинации на сотни миллионов рублей.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пятерых подельников поймали на незаконной банковской деятельности с оборотом более 512 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Предварительно, махинаторы зарегистрировали на подставных руководителей 24 организации, действующие в сферах строительства и грузоперевозок. Далее от имени фирм изготовили больше 7 тысяч липовых документов о переводе денег за различные виды работ и услуг. В итоге с 2017 по 2024 год незаконный оборот составил сотни миллионов, а доход банды — 36 млн рублей.

Дома и в офисах у подозреваемых провели 22 обыска, изъяли технику, устройства удаленного доступа к системе «банк-клиент», печати различных организаций и другие предметы, подтверждающие нарушение закона.

По факту выявленных преступлений завели уголовные дела за незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). К этому моменту одного из подозреваемых взяли под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

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