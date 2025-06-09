В Ростовской области черные финансисты незаконно перевели более 512 млн рублей

Предварительно, махинаторы зарегистрировали на подставных руководителей 24 организации, действующие в сферах строительства и грузоперевозок. Далее от имени фирм изготовили больше 7 тысяч липовых документов о переводе денег за различные виды работ и услуг. В итоге с 2017 по 2024 год незаконный оборот составил сотни миллионов, а доход банды — 36 млн рублей.