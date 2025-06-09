Суд вернул государству участок на 300 «квадратов» около железной дороги в Самаре

Земля была в федеральной собственности, но после сомнительных махинаций оказалась в частных руках. В проблеме разбирались сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры.
Правоохранители объяснили: в марте 2023 года власти Приволжского района губернии нелегально заключили с предпринимателем договор купли-продажи участка на 300 квадратных метров около железной дороги (в полосе отвода).
По закону, территории с таким статусом нельзя передавать частникам. Об этом узнали стражи порядка. Обратились в суд и потребовали признать соглашение недействительным. Иск поддержали. Землю вернули государству.
«При этом изъятый участок в дальнейшем может использоваться для предпринимательства, но на праве аренды», — добавили правоохранители.
Ранее в Самаре поймали на взятке экс-сотрудницу колледжа железнодорожного транспорта.
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