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Суд вернул государству участок на 300 «квадратов» около железной дороги в Самаре

Земля была в федеральной собственности, но после сомнительных махинаций оказалась в частных руках. В проблеме разбирались сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры.

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Земля была в федеральной собственности, но после сомнительных махинаций оказалась в частных руках. В проблеме разбирались сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры.

Правоохранители объяснили: в марте 2023 года власти Приволжского района губернии нелегально заключили с предпринимателем договор купли-продажи участка на 300 квадратных метров около железной дороги (в полосе отвода).

По закону, территории с таким статусом нельзя передавать частникам. Об этом узнали стражи порядка. Обратились в суд и потребовали признать соглашение недействительным. Иск поддержали. Землю вернули государству.

«При этом изъятый участок в дальнейшем может использоваться для предпринимательства, но на праве аренды», — добавили правоохранители.

Ранее в Самаре поймали на взятке экс-сотрудницу колледжа железнодорожного транспорта.

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