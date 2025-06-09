Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге в окно банка выстрелили из пневматического оружия

В Петроградском районе Петербурга сотрудники охраны одного из банков обнаружили повреждение оконного стекла в результате стрельбы из пневматического оружия.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел в отделении, расположенном в доме 14 по улице Большая Зеленина, сообщает региональный главк МВД.

Представитель банка обратился в полицию, которая начала проверку. Было установлено, что выстрел из пневматики произвели с переднего пассажирского сидения автомобиля Hyundai Solaris.

В итоге стрелявший сам пришел в полицию с повинной. Им оказался 23-летний житель Свердловской области.

Молодой человек признался в хулиганской выходке. Пневматический пистолет у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.