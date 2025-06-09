В Петербурге в окно банка выстрелили из пневматического оружия

Инцидент произошел в отделении, расположенном в доме 14 по улице Большая Зеленина, сообщает региональный главк МВД.
Представитель банка обратился в полицию, которая начала проверку. Было установлено, что выстрел из пневматики произвели с переднего пассажирского сидения автомобиля Hyundai Solaris.
В итоге стрелявший сам пришел в полицию с повинной. Им оказался 23-летний житель Свердловской области.
Молодой человек признался в хулиганской выходке. Пневматический пистолет у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.