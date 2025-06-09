Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство охранника в Астане

По материалам суда, 24 января руководитель ИП «К» поручил охраннику вывести подсудимого с территории склада. Между мужчинами вспыхнула ссора. Находясь в помещении охраны, подсудимый ударил охранника кулаком по лицу. Тот упал и потерял сознание. Убедившись, что охранник очнулся, мужчина схватил его за шею и, имея намерение убить, достал из кармана куртки самодельное колюще-режущее орудие. Он нанес 26 ударов в грудь и живот. Охранник скончался на месте.