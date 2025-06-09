Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство охранника в Астане

Астана. 9 июня. КазТАГ — В Астане суд признал мужчину виновным в убийстве сотрудника охраны в связи с его служебной деятельностью и приговорил к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов Астаны.

«Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении А. за убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности (пункт 2 части 2 статьи 99 УК). (…) Приговором суда А. признан виновным по пункту 2 части 2 статьи 99 УК и осужден к 15 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

По материалам суда, 24 января руководитель ИП «К» поручил охраннику вывести подсудимого с территории склада. Между мужчинами вспыхнула ссора. Находясь в помещении охраны, подсудимый ударил охранника кулаком по лицу. Тот упал и потерял сознание. Убедившись, что охранник очнулся, мужчина схватил его за шею и, имея намерение убить, достал из кармана куртки самодельное колюще-режущее орудие. Он нанес 26 ударов в грудь и живот. Охранник скончался на месте.

На суде подсудимый вину признал частично.

«Обстоятельств смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого А. суд признает наличие малолетнего ребенка. Обстоятельств отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого А. не установлено», — отметили в суде.

Кроме срока наказания, с осужденного взыскан моральный ущерб в размере Т8 млн в пользу потерпевшей стороны.