Под Воронежем «Лада Калина» врезалась в столб

В Новоусманском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором вечером 8 июня пострадали три человека.
Около 18.25 часов на 8-м километре автодороги «М-4 “Дон”-Малая Приваловка-граница Липецкой области», по предварительным данным дорожной полиции, 29-летний водитель «Лады Калина», совершая обгон, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередач.
Водитель и двое его пассажиров 23 лет и 28 лет получили травмы, «скорая» доставила их в больницу.