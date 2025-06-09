Под Воронежем «Лада Калина» врезалась в столб

Около 18.25 часов на 8-м километре автодороги «М-4 “Дон”-Малая Приваловка-граница Липецкой области», по предварительным данным дорожной полиции, 29-летний водитель «Лады Калина», совершая обгон, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередач.