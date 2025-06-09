Суд арестовал обвиняемого по делу о подрыве вице-мэра Ставрополя

Гурциеву было 34 года. Он погиб при взрыве возле жилого дома на улице Чехова, вместе с ним тогда погиб его знакомый, 29-летний местный житель. Повреждения получили несколько припаркованных вблизи жилого дома автомобилей. Следствие считает, что устройство лежало в наплечной сумке встретившегося с Гурциевым человека, говорится в сообщении суда.