Самарчанка стала жертвой лжеброкера

Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя по его инструкции, потерпевшая в течение 20 дней внесла на свой брокерский счёт 133 тысячи рублей. Когда она захотела вывести свои деньги с фондового рынка, указанный «помощником брокера» код оказался не верным. Женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию за помощью.