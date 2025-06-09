Самарчанка стала жертвой лжеброкера

Заявитель рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который предложил заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на ее имя счёт.
Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя по его инструкции, потерпевшая в течение 20 дней внесла на свой брокерский счёт 133 тысячи рублей. Когда она захотела вывести свои деньги с фондового рынка, указанный «помощником брокера» код оказался не верным. Женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию за помощью.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.