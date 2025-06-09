«Скажу, что заминировал школу»: в Приморье подросткам угрожают шантажом и ОМОНом

В Приморье зафиксированы случаи шантажа подростков через мессенджеры и соцсети. Неизвестные отправляют детям угрозы, требуя деньги. В случае отказа злоумышленники запугивают ложными сообщениями о терактах, заявляя, что будут от имени жертвы рассылать сообщения о минированиях школ и детских садов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Антитеррор Приморья».