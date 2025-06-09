«Скажу, что заминировал школу»: в Приморье подросткам угрожают шантажом и ОМОНом

В Приморье зафиксированы случаи шантажа подростков через мессенджеры и соцсети. Неизвестные отправляют детям угрозы, требуя деньги. В случае отказа злоумышленники запугивают ложными сообщениями о терактах, заявляя, что будут от имени жертвы рассылать сообщения о минированиях школ и детских садов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Антитеррор Приморья».
Антитеррористическая комиссия Приморья опубликовала скриншоты одной из реальных переписок. Подобные угрозы стали появляться всё чаще.
Шантажисты также грозятся выложить в интернет личные фото и переписки, чтобы надавить на подростков. Специалисты призывают не вступать в диалог, а действовать по следующему алгоритму:
Сделать скриншоты переписки и данных отправителя; удалить диалог у всех участников; немедленно прекратить общение; заблокировать контакт.
Информацию также рекомендуется передать родителям или в правоохранительные органы.