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«Скажу, что заминировал школу»: в Приморье подросткам угрожают шантажом и ОМОНом

Власти опубликовали переписку с вымогателями и напомнили, как себя вести при угрозах.

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Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье зафиксированы случаи шантажа подростков через мессенджеры и соцсети. Неизвестные отправляют детям угрозы, требуя деньги. В случае отказа злоумышленники запугивают ложными сообщениями о терактах, заявляя, что будут от имени жертвы рассылать сообщения о минированиях школ и детских садов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Антитеррор Приморья».

Антитеррористическая комиссия Приморья опубликовала скриншоты одной из реальных переписок. Подобные угрозы стали появляться всё чаще.

Шантажисты также грозятся выложить в интернет личные фото и переписки, чтобы надавить на подростков. Специалисты призывают не вступать в диалог, а действовать по следующему алгоритму:

Сделать скриншоты переписки и данных отправителя; удалить диалог у всех участников; немедленно прекратить общение; заблокировать контакт.

Информацию также рекомендуется передать родителям или в правоохранительные органы.