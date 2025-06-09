На Дону пресекли незаконную схему с оборотом 512 млн рублей

По версии следствия, пятеро мужчин в возрасте от 41 до 52 лет через 24 подставные компании — якобы занимающиеся строительством, грузоперевозками и торговлей стройматериалами — с ноября 2017 по июль 2024 года провели через банковские счета более 512 млн рублей. Для прикрытия они изготовили свыше 7 000 поддельных платёжных документов, а «чистая» прибыль преступников составила минимум 36 млн рублей.