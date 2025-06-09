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80-летний мужчина на «Жигулях» сбил 9-летнюю девочку в Самарской области 8 июня

Это случилось в воскресенье вечером в Жигулевске.

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Это случилось в воскресенье вечером в Жигулевске. Ребенка доставили в больницу, рассказали в региональном главке.

80-летний мужчина на «Жигулях» ехал с улицы Энергетиков с левым поворотом на Никитина в сторону 2-го Промышленного проезда. Вблизи кирпичной пятиэтажки на Никитина, 16 под его колеса попала 9-летняя девочка.

Пересекала дорогу на самокате. Госпитализировали. Всего 8 июня в области зафиксировали четыре ДТП с шестью пострадавшими (двое — дети) и 352 нарушения ПДД. А в Самаре автолюбитель сбил 10-летнего велосипедиста и скрылся.

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