80-летний мужчина на «Жигулях» сбил 9-летнюю девочку в Самарской области 8 июня

Это случилось в воскресенье вечером в Жигулевске. Ребенка доставили в больницу, рассказали в региональном главке.
80-летний мужчина на «Жигулях» ехал с улицы Энергетиков с левым поворотом на Никитина в сторону 2-го Промышленного проезда. Вблизи кирпичной пятиэтажки на Никитина, 16 под его колеса попала 9-летняя девочка.
Пересекала дорогу на самокате. Госпитализировали. Всего 8 июня в области зафиксировали четыре ДТП с шестью пострадавшими (двое — дети) и 352 нарушения ПДД. А в Самаре автолюбитель сбил 10-летнего велосипедиста и скрылся.
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