80-летний мужчина на «Жигулях» сбил 9-летнюю девочку в Самарской области 8 июня

Пересекала дорогу на самокате. Госпитализировали. Всего 8 июня в области зафиксировали четыре ДТП с шестью пострадавшими (двое — дети) и 352 нарушения ПДД. А в Самаре автолюбитель сбил 10-летнего велосипедиста и скрылся.