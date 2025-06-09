Суд арестовал обвиняемых в нападении на журналистов РЕН ТВ в Новосибирске

По версии следствия, инцидент произошел 7 июня 2025 года на ул. Караваева в Новосибирске. Журналисты снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В этот момент к ним подошли двое жителей одного из домов, которое напали на сотрудников телеканала с палками с требованиям прекратить съемку.