Школьник открыл стрельбу на Петроградской стороне из «пистолета» с маркетплейса

Подросток устроил стрельбу из пневматики по окнам в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 8 июня в полицию поступило сообщение о стрельбе по окнам в Аптекарском переулке. Прибывший на вызов участковый во время обхода нашел хулигана. Им оказался 15-летний школьник, живущий в доме напротив. По предварительным данным, он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по окнам, находясь у себя в квартире.
— Подросток признался, что купил «пневматику» на маркетплейсе, — уточняется в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших, однако действия подростка попадают под признаки хулиганства. Оружие у него изъяли, а по факту произошедшего началась проверка.
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