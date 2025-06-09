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Школьник открыл стрельбу на Петроградской стороне из «пистолета» с маркетплейса

Оружие у подростка изъяли полицейские.

Источник: Комсомольская правда

Подросток устроил стрельбу из пневматики по окнам в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 июня в полицию поступило сообщение о стрельбе по окнам в Аптекарском переулке. Прибывший на вызов участковый во время обхода нашел хулигана. Им оказался 15-летний школьник, живущий в доме напротив. По предварительным данным, он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по окнам, находясь у себя в квартире.

— Подросток признался, что купил «пневматику» на маркетплейсе, — уточняется в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако действия подростка попадают под признаки хулиганства. Оружие у него изъяли, а по факту произошедшего началась проверка.

Ранее «КП-Петербург» писала, что трое подростков изнасиловали 11-летнюю девочку в психбольнице на Чапыгина.