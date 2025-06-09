Школьник открыл стрельбу на Петроградской стороне из «пистолета» с маркетплейса

Вечером 8 июня в полицию поступило сообщение о стрельбе по окнам в Аптекарском переулке. Прибывший на вызов участковый во время обхода нашел хулигана. Им оказался 15-летний школьник, живущий в доме напротив. По предварительным данным, он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по окнам, находясь у себя в квартире.