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В Челябинской области электросамокатчик сбил 5-летнюю девочку на пешеходной дорожке

В Челябинской области электросамокатчик сбил 5-летнюю девочку на пешеходной дорожке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Все произошло в Магнитогорске.

По информации городской ГАИ, водитель средства индивидуальной мобильности двигался по территории парка у Вечного огня, когда совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Пятилетняя девочку находилась на пешеходной дорожке в сопровождении матери, рисовала мелом. Девочка получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение травматологии.

Водитель электросамоката скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.

Уже возбуждено дело об административном правонарушении: по статьям 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).