В Челябинской области электросамокатчик сбил 5-летнюю девочку на пешеходной дорожке

Уже возбуждено дело об административном правонарушении: по статьям 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).