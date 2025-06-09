В Челябинской области электросамокатчик сбил 5-летнюю девочку на пешеходной дорожке

Все произошло в Магнитогорске.
По информации городской ГАИ, водитель средства индивидуальной мобильности двигался по территории парка у Вечного огня, когда совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Пятилетняя девочку находилась на пешеходной дорожке в сопровождении матери, рисовала мелом. Девочка получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение травматологии.
Водитель электросамоката скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.
Уже возбуждено дело об административном правонарушении: по статьям 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).