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Женщина на Daewoo вылетела на встречку и врезалась в «Ладу» в Самарской области

Авария с двумя легковушками произошла в воскресенье утром в Волжском районе губернии. Водительнице и ее пассажирке потребовалась медпомощь.

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Авария с двумя легковушками произошла в воскресенье утром в Волжском районе губернии. Водительнице и ее пассажирке потребовалась медпомощь.

В областном ГУ МВД уточнили: 32-летняя женщина на Daewoo следовала по трассе Р-229 из Самары в сторону Алексеевки. По пути выбралась на встречную полосу и врезалась в отечественное авто с 26-летним мужчиной за рулем.

В ДТП пострадали владелец первой машины и ее 64-летняя пассажирка. Их отвезли в медучреждение. В тот же день 80-летний пенсионер на «Жигулях» сбил 9-летнюю девочку.

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