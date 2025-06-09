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Дети пострадали в ДТП на Станционной в Новосибирске

Во время аварии пострадали маленькие пассажиры.

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Сегодня днем, 9 июня, на улице Станционная в Новосибирске произошло ДТП с пострадавшими. Водитель при повороте создал помеху Toyota Camry, двигавшейся во встречном направлении. Водитель Camry не справился с управлением и столкнулся с Toyota Vitz под управлением 33-летней женщины.

В результате аварии пострадали двое детей — мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года, находившиеся в Vitz, а также водитель Camry.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.