Дети пострадали в ДТП на Станционной в Новосибирске

Сегодня днем, 9 июня, на улице Станционная в Новосибирске произошло ДТП с пострадавшими. Водитель при повороте создал помеху Toyota Camry, двигавшейся во встречном направлении. Водитель Camry не справился с управлением и столкнулся с Toyota Vitz под управлением 33-летней женщины.
В результате аварии пострадали двое детей — мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года, находившиеся в Vitz, а также водитель Camry.
Все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.