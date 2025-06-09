Дети пострадали в ДТП на Станционной в Новосибирске

Сегодня днем, 9 июня, на улице Станционная в Новосибирске произошло ДТП с пострадавшими. Водитель при повороте создал помеху Toyota Camry, двигавшейся во встречном направлении. Водитель Camry не справился с управлением и столкнулся с Toyota Vitz под управлением 33-летней женщины.