Украинка объявлена в розыск по делу о контрабанде авиазапчастей

Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы, пытавшейся вывезти за пределы России комплектующие для вертолетов. Следственный отдел УФСБ по Оренбургской области возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 Уголовного кодекса (покушение на контрабанду военной техники, а также оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.