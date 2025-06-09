СМИ: мародеры распродают сирийские древности после ухода Асада

Незаконные раскопки в Пальмире наносят непоправимый ущерб культурному наследию, сообщает житель города и активист НПО «Наследие ради мира» Мохаммед аль-Фарес. Он рассказывает, что «черные копатели» по ночам ведут активные поиски артефактов на территории древних захоронений, оставляя после себя трехметровые ямы. Перемешивание культурных слоев делает невозможным определение датировки находок в будущем. Чтобы защитить памятники от мародеров, горожане организуют ночные патрули.
Эксперты и официальные лица отмечают, что после ухода Башара Асада с поста президента Сирии в декабре, незаконная торговля древностями в стране достигла небывалых масштабов.
«Когда власть Асада пала, это был полный крах ограничений, которые действовали при режиме, контролировавшем мародерство», — цитирует RTVI Амра аль-Азма, профессора Университета штата Шоуни (Огайо) и содиректора проекта ATHAR.
С 2012 года зафиксировано около 1500 случаев продажи нелегально добытых сирийских артефактов. При этом около трети от этого количества были проданы в период с декабря 2024 года. Такие данные приводит проект по исследованию незаконного оборота древностей и антропологии культурного наследия (ATHAR), занимающийся изучением черного интернет-рынка антиквариата.
The Guardian называет рост мародерства в Сирии «золотой лихорадкой», на всплеск которой повлиял крах аппарата безопасности и обнищание населения. Издание подчеркивает, что Сирия возникла на месте первой оседлой цивилизации, и она просто изобилует артефактами, представляющими огромную ценность для коллекционеров на Западе.
Значительное количество артефактов расхищается сирийцами, живущими в нищете. Они пускаются на поиски в надежде очень быстро обнаружить старинные монеты или антиквариат для дальнейшей перепродажи. В Дамаске наблюдается рост числа специализированных магазинов, предлагающих металлоискатели, а в социальных сетях активно рекламируют поиск кладов с использованием модели XTREM Hunter стоимостью 2 тысячи долларов.
Содиректор проекта ATHAR и директор проекта Tech Transparency Project Кэти Пол рассказывает, что за последние 4 месяца наблюдается небывалый рост незаконной продажи национальных ценностей. Она поясняет, что ранее мозаику из Ракки могли продавать около года, сейчас ее покупают за две недели.
Поиском сокровищ в Сирии занимаются не только любители, нуждающиеся в деньгах, но и «сложные преступные сети». Так, поселение бронзового века в центральной Сирии Телль-Шейх-Али подверглось варварскому разграблению. Вся его территория изрыта глубокими ямами, сделанными тяжелой техникой, а древние мозаики в некоторых местах были аккуратно извлечены, что указывает на участие опытных специалистов.
Эксперты утверждают, что украденные из Сирии артефакты в основном сбываются через Facebook*, где по завышенным ценам можно купить самые разнообразные древности — от монет и мозаичных панно до каменных изваяний. Введя в поисковой строке соцсети на арабском языке фразу «антиквариат на продажу Сирия», можно найти более десятка сообществ, где проходит реализация культурных ценностей. В самом крупном из них зарегистрировано 900 тысяч пользователей.
The Guardian описывает видео, загруженное в марте этого года, где мужчина с сирийским акцентом демонстрирует мозаику с изображением Зевса на троне. Сама мозаика еще находится в земле, а мужчина отмечает, что это лишь одна из четырех, которые планируется продать. В других группах мародеры проводят прямые трансляции с мест раскопок, спрашивая у зрителей, где им копать дальше, привлекая внимание потенциальных покупателей.
Несмотря на то, что в 2020 году Facebook* запретил торговлю историческими древностями и пообещал удалять соответствующий контент, на практике эта политика применяется редко, пишет RTVI. The Guardian обратилась за комментарием к Meta*, но ответа так и не получили.
Эксперты утверждают, что группы в Facebook* служат для торговцев своеобразным связующим звеном между мелкими мародерами в Сирии и международными преступными организациями, занимающимися контрабандой артефактов в соседние страны. Как правило, в Иорданию и Турцию. Далее артефакты пересылаются по всему миру, где на них готовят поддельные документы. Так происходит «отмывка» исторических ценностей на сером рынке антиквариата. Через 10−15 лет эти предметы поступают для продажи на легальные аукционы, где приобретаются коллекционерами и музеями, чаще из США и Европы.
Эксперты сходятся во мнении, что борьба с мародерством в Сирии, где царит нищета, является непосильной задачей для местных властей. Они считают, что к этой проблеме надо привлекать Запад, который стал основным рынком сбыта украденных ценностей.
* Деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена