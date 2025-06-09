СМИ: мародеры распродают сирийские древности после ухода Асада

Эксперты утверждают, что группы в Facebook* служат для торговцев своеобразным связующим звеном между мелкими мародерами в Сирии и международными преступными организациями, занимающимися контрабандой артефактов в соседние страны. Как правило, в Иорданию и Турцию. Далее артефакты пересылаются по всему миру, где на них готовят поддельные документы. Так происходит «отмывка» исторических ценностей на сером рынке антиквариата. Через 10−15 лет эти предметы поступают для продажи на легальные аукционы, где приобретаются коллекционерами и музеями, чаще из США и Европы.