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В Юдино произошел сильный пожар, загорелись цистерны с растворителем

Густой черный дым был виден из разных частей Казани.

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В Кировском районе Казани произошел сильный пожар. Как выяснилось, в Юдино загорелись цистерны с растворителем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Густой черный дым был виден даже с Волги. Огонь вспыхнул на территории предприятия на улице Революционной. На место прибыли пожарные. В 10:40 пожар был потушен.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, около поселка Самосырово загорелась свалка на площади 150 квадратных метров. На месте происшествия вместе с пожарными машинами были отправлены два трактора, один погрузчик, четыре самосвала и две водовозки. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить в республике противопожарные меры из-за сильной жары.