В Юдино произошел сильный пожар, загорелись цистерны с растворителем

Напомним, около поселка Самосырово загорелась свалка на площади 150 квадратных метров. На месте происшествия вместе с пожарными машинами были отправлены два трактора, один погрузчик, четыре самосвала и две водовозки. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить в республике противопожарные меры из-за сильной жары.