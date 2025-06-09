В Юдино произошел сильный пожар, загорелись цистерны с растворителем

В Кировском районе Казани произошел сильный пожар. Как выяснилось, в Юдино загорелись цистерны с растворителем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Густой черный дым был виден даже с Волги. Огонь вспыхнул на территории предприятия на улице Революционной. На место прибыли пожарные. В 10:40 пожар был потушен.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, около поселка Самосырово загорелась свалка на площади 150 квадратных метров. На месте происшествия вместе с пожарными машинами были отправлены два трактора, один погрузчик, четыре самосвала и две водовозки. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить в республике противопожарные меры из-за сильной жары.